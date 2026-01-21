В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях были составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 22 января.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 января вводятся в ряде населенных пунктов из-за работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин региона со ссылкой на ДТЭК.

В Днепропетровской области 22 января продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными и профилактическими работами, а также погрузкой на энергосистему.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, будут проводить профилактические работы в пределах Губыныська территориальной громаде. Света не будет с 8 до 17 часов в селе Хащеве улица Молодижна 1; 12; 14; 15/А; 16; 18; 19; 2; 20; 5; 6; 7; 9.

22.01.2026 с 8-00 до 18-30 ограничения охватят город Павлоград. Обестоки внедряются по адресам: Верстатобудывныкив 14 та Олександривська 14.

Кроме того, в рамках Божедаривський территориальной общины будут проводить плановые ремонты. Поэтому будут выключать свет в с. Божедаривка в разных временных промежутках:

12:00–18:00

ул. Кошового Олега — 14, 33, 37, 39/А, 40–48/А, 49–56, 59, 60, 60/А, 60/Б, 61–68/А, 70, 72, 72/А, 74

ул. Першотравнева — 1

13:00–19:00

ул. Космична - 1-7, 9-22

Также с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, энергетики будут проводить профилактические работы в Васылькивке на улицах:

Будивельныкив (13,15),

Зиркова (53–75,77,79/А,80–86,88,90,94,96),

Польова (30,32,34,40,42), Соборна (105–148/А)

Тем временем с 8 до 17 часов будут выключать свет в городе Жовти Воды. Ограничения коснутся ряда улиц:

Березнева: 14, 16, 18, 29;

Незалежна: 2А;

Олеся Гончара: 21, 23, 25.

22.01.2026 года с 8-00 до 16-00 обесточивания будут действовать в селе Лозоватка по адресам:

Нова: 8, 9A, 10, 11, 12A;

Павла Проценко: 1-44, 46-52 (парни).

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

