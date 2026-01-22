Рекомендуємо заздалегідь підготуватися та вжити необхідних заходів через графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 23 січня.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 23 січня вводяться через планові, профілактични ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад регіону з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 23 січня пов’язані з плановими ремонтними та профілактичними роботами, а також навантаженням на енергосистему.

Енергетики проводитимуть профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 9 до 18 години в наступних населених пукнтах:

с. Хащеве вулиці:

Дружби 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 5; 6; 7; 8; 9

Молодіжна 1; 12; 14; 15/А; 16; 18; 19; 2; 20; 5; 6; 7; 9

Овчаренка 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8

с-ще Губиниха вулиці:

Ковальська 24,

Короленка

вул. Кущова 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Заводська 33

В межах Божедарівської територіальної громади знеструмлення триватимуть в селищі Божедарівка у різний часовий проміжок та на окремих вулицях:

08:00–15:00

Зелена — буд. 1, 2

Калинова — буд. 2, 2/2, 2/3, 2/4

Кооперативна — буд. 13, 15, 15/2, 16–19, 21, 21/А, 22/А, 27, 29, 31/Л, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/А, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63

Освітянська — буд. 2

Садова — буд. 21, 23/А, 24/А

Симиренка — буд. 1–2, 2/А, 4–9, 11–19, 21, 23, 25, 27

пров. Центральний — буд. 1, 1/А, 1/Б, 2, 3, 9

пров. Шкільний — буд. 16

Затишна — буд. 2, 2/А

12:00–18:00

Виконкомівська — буд. 28

Кооперативна — буд. 1

Медична — буд. 1/А, 2, 4, 6–9, 14/А, 16–19/А, 20–23, 27, 29, 31, 33

Садова — буд. 33, 35, 37–39, 41–46, 48, 48/А, 52

Васильківська селищна територіальна громада попередила про вимкнення електрики з 8 до 13 години в селі Вовчанське на вулицях:

Бригадна (9,16),

Лісова (3,5,7,9,15,19,21,23,23/А,29,33,35,37),

Центральна (50,52,59)

В місті Павлоград не буде електрики з 8-00 до 18-30 за вулицями:

Дніпровська, 17; 19; 2; 2/А; 2/Б; 21; 23; 24/А; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 401; 41; 41/А; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 61; 63/2; 65; 67; 69; 71; 71/А; 73; 73/01 Кафе; 75; 20; 22; 22/А; 24; 26; 7; б/н;

Лірична, 21; 27, 1; 10; 16; 2; 2/А; 23; 25; 29; 31; 33; 39; 4/А; 43; 5; 6; 8; 8/А;

Набережна, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/А; 16; 17; 17/А; 18; 19; 2; 2/А; 20/1; 21; 22; 24; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Надрічна, 3;

Пилипа Орлика, 1; 1/В; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2/А; 2/Б; 2/Д; 2/Е; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 3/А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 6; 7; 8; 9; 9/А; 9/Б;

Осіння, 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 3; 5; 6; 7; 8; 9;

Підгірна, 1; 1/1; 1/2; 2; 3;

Петра Сагайдачного, 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 51/А; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 59/А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73;

Шахтарська, 10; 12; 2; 4; 6; 8;

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

