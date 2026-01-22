Рекомендуем заранее подготовиться и принять необходимые меры через графики отключения света в Днепропетровской области на 23 января.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 января вводятся из-за плановых, профилактических ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин региона со ссылкой на ДТЭК.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 23 января связаны с плановыми ремонтными и профилактическими работами, а также погрузкой на энергосистему.

Энергетики будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 9 до 18 часов в следующих населенных пунктах:

с. улицы Хащеве:

Дружбы 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 5; 6; 7; 8; 9

Молодижна 1; 12; 14; 15/А; 16; 18; 19; 2; 20; 5; 6; 7; 9

Овчаренка 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8

пос. Губыныха улицы:

Ковальська 24,

Короленка

ул. Кущова 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Заводська 33

В пределах Божедаровской территориальной общины обесточение будет продолжаться в поселке Божедаровка в разный временной промежуток и на отдельных улицах:

08:00–15:00

Зелена — здания 1, 2

Калынова — дом. 2, 2/2, 2/3, 2/4

Кооператывна — буд. 13, 15, 15/2, 16–19, 21, 21/А, 22/А, 27, 29, 31/Л, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/А, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63

Освитянська - дом. 2

Садова — приятель. 21, 23/А, 24/А

Сымыренко – дом. 1–2, 2/А, 4–9, 11–19, 21, 23, 25, 27

пров. Центральный - дом. 1, 1/А, 1/Б, 2, 3, 9

пров. Шкильный - дом. 16

Затышна — дом. 2, 2/А

12:00–18:00

Выконкомивська - дом. 28

Кооператывна — буд. 1

Медычна — почка. 1/A, 2, 4, 6–9, 14/A, 16–19/A, 20–23, 27, 29, 31, 33

Садова — буд. 33, 35, 37–39, 41–46, 48, 48/А, 52

Васильковская поселковая территориальная община предупредила об выключении электричества с 8 до 13 часов в селе Волчанське на улицах:

Брыгадна (9.16),

Лисова (3,5,7,9,15,19,21,23,23/А,29,33,35,37),

Центральна (50,52,59)

В городе Павлоград не будет электричества с 8-00 до 18-30 по улицам:

Днепровская, 17; 19; 2; 2/А; 2/Б; 21; 23; 24/А; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 401; 41; 41/А; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 61; 63/2; 65; 67; 69; 71; 71/А; 73; 73.01 Кафе; 75; 20; 22; 22/А; 24; 26; 7; б/н;

Лирическая, 21; 27, 1; 10; 16; 2; 2/А; 23; 25; 29; 31; 33; 39; 4/А; 43; 5; 6; 8; 8/А;

Набережная, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/A; 16; 17; 17/A; 18; 19; 2; 2/A; 20/1; 21; 22; 24; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Надречная, 3;

Филиппа Орлика, 1; 1/В; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2/А; 2/Б; 2/Д; 2/Е; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 3/А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 6; 7; 8; 9; 9/А; 9/Б;

Осенняя, 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 3; 5; 6; 7; 8; 9;

Подгорная, 1; 1/1; 1/2; 2; 3;

Петра Сагайдачного, 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 51/А; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 59/А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73;

Шахтерская, 10; 12; 2; 4; 6; 8;

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Днепре: где можно иметь зарплату 40 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Днепропетровской области: кому из пожилых украинцев заплатят больше в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Днепре: на какой должности можно иметь 28 тысяч зарплаты.