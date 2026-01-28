Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области назначается после обращения в органы социальной защиты.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году будет предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд Украины.

Выплаты назначаются внутренне перемещенным лицам, которые отвечают установленным критериям и подали заявление.

Финансовая поддержка начисляется сроком шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления. Ключевое условие — средний доход семьи за предыдущий квартал не должен превышать четыре прожиточных минимума для потерявших трудоспособность людей.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Таким образом, максимальный допустимый уровень дохода для участия в программе составляет 10 380 гривен на одного человека.

Вместе с тем, отдельные категории граждан получают выплаты без учета финансового состояния. Речь идет о пенсионерах с выплатами в пределах определенной суммы, лиц с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью, сирот, молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также опекунов и приемные семьи.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области назначается после обращения в органы социальной защиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие статус переселенца и уровень доходов. После проверки информации принимается решение о начислении средств.

В ведомстве отмечают, что программа направлена ​​на частичное покрытие расходов на жилье, питание и базовые нужды, а также помогает сосредоточиться на адаптации и поиске стабильных источников дохода в новых условиях.

