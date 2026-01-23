Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі продовжує надаватися внутрішньо переміщеним особам у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

За інформацією пресслужби Департаменту соціальної політики, місцева влада організувала регулярну видачу продуктових наборів для мешканців тимчасових центрів та шелтерів. Ініціатива спрямована на підтримку соціально вразливих груп громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну або вимушене переселення.

Отримати допомогу можуть:

люди похилого віку;

особи з інвалідністю;

матері з дітьми;

законні представники малолітніх або недієздатних осіб;

діти віком від 3 до 18 років.

Також продуктові пакети доступні ВПО, які перебувають під опікою Дніпровського міського центру соціальних служб. Нові переселенці, що вперше звертаються за довідкою та мешкають у МТКП, можуть отримати допомогу одноразово, навіть якщо не входять до перелічених категорій.

Обов’язковою умовою є реєстрація у місті після 24 лютого 2022 року за адресою тимчасового проживання. Кожен набір сформований з урахуванням базових потреб та включає продукти тривалого зберігання: м’ясні й рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Для отримання допомоги переселенцям необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та надати пакет документів: паспорт або посвідчення, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини та, за потреби, документи про встановлення інвалідності.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць. Своєчасне звернення гарантує отримання повного комплекту товарів без черг і бюрократичних перепон. Програма покликана підтримати переселенців, забезпечити базові потреби та полегшити адаптацію до нового середовища.

