Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется один раз в месяц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре продолжает оказываться внутренне перемещенным лицам в 2026 году, сообщает Politeka.net.

По информации прессслужбы Департамента социальной политики, местные власти организовали регулярную выдачу продуктовых наборов для жителей временных центров и шелтеров. Инициатива направлена ​​на поддержку социально уязвимых групп граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или вынужденного переселения.

Получить помощь могут:

пожилые люди;

лица с инвалидностью;

матери с детьми;

законные представители малолетних или недееспособных лиц;

дети от 3 до 18 лет.

Также продуктовые пакеты доступны ВПЛ, которые находятся на попечении Днепровского городского центра социальных служб. Новые переселенцы, впервые обращающиеся за справкой и проживающие в МТКП, могут получить помощь единовременно, даже если не входят в перечисленные категории.

Обязательным условием является регистрация в городе после 24 февраля 2022 г. по адресу временного проживания. Каждый набор сформирован с учетом базовых потребностей и включает в себя продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Для получения помощи переселенцам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и предоставить пакет документов: паспорт или удостоверение, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка и при необходимости документы об установлении инвалидности.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется один раз в месяц. Своевременное обращение гарантирует получение полного комплекта товаров без очередей и бюрократических преград. Программа призвана поддержать переселенцев, обеспечить базовые потребности и облегчить адаптацию к новой среде.

