Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 24 січня будуть діяти в суботу через планові роботи енергетиків, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Енергетики закликають споживачів завчасно ознайомитися з графіками відключення світла у Дніпропетровській області на 24 січня, підготуватися до можливих перебоїв і поставитися до обмежень з розумінням, адже роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Павлоградська територіальна громада в Павлограді з 9 до 19 години за адресами:

Богуна Івана — 6/А, 8/А, 10/1, 12/А, 31, 33, 33/А, 33/Б, 35, 35/А, 37, 37/А, 41, 43, 44, 46, 46/А, 48, 48/А, 52, 54, 56, 58, 60/А, 62, 62/А, 66, 68, 72, 76/А, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 110, 120, 124;

пров. Марка Вовчка — 1, 2, 6, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 30–38, 40, 48, 52;

пров. Надрічний — 24;

Лисенка Миколи — 36, 36/А, 38, 38/А, 40, 40/1, 42, 44/А, 44Б, 46, 48, 50–55, 57–60, 62–69, 70–72, 72/А, 72/Б, 73–76, 77–81, 83, 85, 87, 89.

Також через профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада світла не буде в населеному пункті Євецько-Миколаївка. Обмеження будуть діяти з 9 до 15 години на вулицях:

Гагаріна — 2;

Центральна — 1, 3–10, 12–21, 20/А, 23, 25, 33, 35, 37.

24.01.2026 року ремонтні роботи триватимуть в межах Обухівської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії селищі Обухівка з 9 до 17 години за такими адресами:

Центральна — 28, 35, 46/Б, 79;

Красна

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

