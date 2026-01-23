Энергетики призывают потребителей заблаговременно ознакомиться с графиками отключения света в Днепропетровской области на 24 января.

Графики отключения света в Днепровской области на 24 января будут действовать в субботу из-за плановых работ энергетиков, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Энергетики призывают потребителей заблаговременно ознакомиться с графиками отключения света в Днепропетровской области на 24 января, подготовиться к возможным перебоям и отнестись к ограничениям с пониманием, ведь работы направлены на повышение надежности электроснабжения.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Павлоградской территориальной громады в Павлограде с 9 до 19 часов по адресам:

Богуна Ивана — 6/А, 8/А, 10/1, 12/А, 31, 33, 33/А, 33/Б, 35, 35/А, 37, 37/А, 41, 43, 44, 46, 46/А, 48, 58 60/А, 62, 62/А, 66, 68, 72, 76/А, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 110, 120, 12;

пров. Марка Вовчка - 1, 2, 6, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 30-38, 40, 48, 52;

пров. Надричный - 24;

Лысенко Мыколы - 36, 36/А, 38, 38/А, 40, 40/1, 42, 44/А, 44Б, 46, 48, 50-55, 57-60, 62-69, 70-72, 72/А, 73/ 85, 87, 89.

Также из-за профилактических работ в пределах Губиниска территориальная община света не будет в населенном пункте Евецко-Мыколаевка. Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов на улицах:

Гагарина - 2;

Центральна - 1, 3-10, 12-21, 20/А, 23, 25, 33, 35, 37.

24.01.2026 ремонтные работы будут продолжаться в рамках Обуховской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии поселка Обухивка с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Центральна - 28, 35, 46/Б, 79;

Красна

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

