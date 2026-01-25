За інформацією громад, графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 25 січня торкнуться низки населених пунктів.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 25 січня вводяться в кількох громадах регіону, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують кілька громад з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Для зручності складено графіки відключення світла в Дніпропетровській області 25 січня.

У зв’язку з плановими роботами буде тимчасове відключення електроенергії з 8 до 14 годин в селищі Божедарівка за адресами:

Зразкова — буд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

Польова — буд. 20–27, 27/А, 30, 31, 35, 36.

Сонячна — буд. 31.

Богдана Хмельницького — буд. 14, 16.

25.01.2026 не буде електрики з 13 до 18 години через профілактичні роботи в межах Губиниська селищна територіальна громада. Обмеження охоплять село Василівка:

вул. 8-го Березня 10; 4; 5; 6; 8; 9.

Також не буде електрики з 9:30 до 15:30 години в селі Бикове за адресами:

Зелена — буд. 18, 19, 20, 22–25, 27, 28, 30, 32, 33, 33/А, 34, 36, 38–50, 53.

Щаслива — буд. 3, 7, 9–29 (в т.ч. 21а).

У зв’язку з виконанням планових робіт робіт буде відключення електроенергії у селищі Нововасилівка 25 січня з 08:00 до 18:00 на вулиці Українська.

Крім цього, енергетики будуть проводити ремонти у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. Через це світло вимкнуть жителям села Олександрівка. Обмеження діятимуть з 8 до 18 години.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

