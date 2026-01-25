По информации общин, графики отключения света в Днепропетровской области на 25 января коснутся ряда населенных пунктов.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 25 января вводятся в нескольких общинах региона в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют несколько общин со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Для удобства составлены графики отключения света в Днепропетровской области 25 января.

В связи с плановыми работами будет временное отключение электроэнергии с 8 до 14 часов в поселке Божедаривка по адресам:

Зразкова — буд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

Польова — буд. 20–27, 27/А, 30, 31, 35, 36.

Сонячна — буд. 31.

Богдана Хмельныцького — буд. 14, 16.

25.01.2026 не будет электричества с 13 до 18 часов из-за профилактических работ в пределах Губыныська поселковая территориальная община. Ограничения охватят село Васыливка:

ул. 8-го Березня 10; 4; 5; 6; 8; 9.

Также не будет электричества с 9:30 до 15:30 в селе Быкове по адресам:

Зелена — буд. 18, 19, 20, 22–25, 27, 28, 30, 32, 33, 33/А, 34, 36, 38–50, 53.

Щаслыва — дом. 3, 7, 9–29 (в т.ч. 21а).

В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии в поселке Нововасыливка 25 января с 08:00 до 18:00 на улице Украинська.

Кроме этого, энергетики будут проводить ремонты в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества. Поэтому свет выключат жителям села Олександривка. Ограничения будут действовать с 8 до 18 часов.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

