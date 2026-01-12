Робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна на різних підприємствах.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює кілька напрямів і пропонує зайнятість людям із різним професійним досвідом, повідомляє Politeka.

За даними оголошень на платформі work.ua, у місті відкриті вакансії у торгівлі, логістиці та господарській сфері. Роботодавці зазначають чіткі вимоги та пропонують офіційне оформлення.

Зокрема, торговельна компанія «Перфектрум» запрошує завідувача складу або старшого комплектувальника. Серед обов’язків — приймання й відвантаження продукції, перевірка документації, ведення обліку повернень. Від кандидата очікують уважність і базові знання програми 1С. Робочий графік — з понеділка по п’ятницю, заробіток становить 28 тисяч гривень.

Варто також зауважити, що ще одна робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна у приватному підприємстві «Перемога». Компанія шукає водія категорії СЕ для перевезення металопрокату автомобілем DAF вантажопідйомністю 20 тонн. Потрібні технічна обізнаність, відповідальне ставлення та готовність до поїздок. Оплата праці коливається від 55 до 75 тисяч гривень, передбачене офіційне працевлаштування й перегляд доходу.

Також у місті відкрита позиція завідувача господарства. Основні завдання — контроль матеріальних ресурсів, організація закупівель і нагляд за приміщеннями. Вимоги включають профільну освіту та практику в подібній діяльності. Графік стандартний, дохід — 10 тисяч гривень.

Таким чином, мешканці старшого віку мають змогу обрати формат зайнятості відповідно до навичок і фізичних можливостей, залишаючись активними на ринку праці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: що потрібно зробити для отримання допомоги.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де і за які навички платять до 26 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: базові товари різко додали в ціні.