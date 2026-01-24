Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області має сезонний характер і пов’язаний з неможливістю швидко наростити виробництво.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області вже позначився на цінах тепличних овочів у роздрібних мережах, про що повідомляє Politeka.net.

Покупці фіксують зростання вартості окремих позицій у супермаркетах регіону.

Найвідчутніше подорожчали томати. За короткий період розцінки в цьому сегменті зросли швидше, ніж на інші овочі закритого ґрунту, що одразу стало помітно на полицях магазинів.

Експерти пояснюють ситуацію завершенням сезону тепличного вирощування. Пропозиція на внутрішньому ринку зменшилася, тоді як попит з боку споживачів залишається майже незмінним, що створює додатковий тиск на формування вартості.

Окрему роль відіграє й імпорт. Поставки з-за кордону надходять обмеженими партіями, а середня ціна привезених томатів за тиждень зросла приблизно на 20 відсотків, що вже врахували торговельні мережі.

Схожа тенденція простежується й щодо тепличних огірків. Низькі залишки продукції разом з активними закупівлями з боку ритейлерів змушують продавців коригувати цінники у бік збільшення.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області має сезонний характер і пов’язаний з неможливістю швидко наростити виробництво. Через це різниця у вартості однакових овочів між магазинами може суттєво відрізнятися.

Аналітики радять споживачам уважно порівнювати пропозиції різних торговельних мереж та планувати покупки заздалегідь, щоб мінімізувати витрати у період обмеженої доступності тепличної продукції.

Крім того, у Дніпропетровській області люди також мають можливість отримати безкоштовні продукти. Йдеться про роздачу продуктових коробок, розрахованих на 30 днів. Такий набір покриває близько 60% середньої місячної норми калорій.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: популярних товарів не вистачає, в чому проблема.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де діятимуть нові ціни в січні.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Кривому Розі: які ціни тепер актуальні.