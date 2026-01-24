Дефицит продуктов в Днепропетровской области носит сезонный характер и связан с невозможностью быстро нарастить производство.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области уже сказался на ценах тепличных овощей в розничных сетях, о чем сообщает Politeka.net.

Покупатели фиксируют рост стоимости отдельных позиций в супермаркетах региона.

Ощутимее подорожали томаты. За короткий период расценки в этом сегменте выросли быстрее, чем на другие овощи закрытой почвы, что сразу стало заметно на полках магазинов.

Эксперты объясняют ситуацию завершением сезона тепличного выращивания. Предложение на внутреннем рынке уменьшилось, в то время как спрос со стороны потребителей остается почти неизменным, что создает дополнительное давление на формирование стоимости.

Отдельную роль играет и импорт. Поставки из-за границы поступают ограниченными партиями, а средняя цена привезенных томатов за неделю выросла примерно на 20 процентов, что уже учли торговые сети.

Похожая тенденция наблюдается и в отношении тепличных огурцов. Низкие остатки продукции вместе с активными закупками со стороны ритейлеров заставляют продавцов корректировать ценники в направлении увеличения.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области носит сезонный характер и связан с невозможностью быстро нарастить производство. Поэтому разница в стоимости одинаковых овощей между магазинами может существенно отличаться.

Аналитики рекомендуют потребителям внимательно сравнивать предложения различных торговых сетей и планировать покупки заранее, чтобы минимизировать затраты в период ограниченной доступности тепличной продукции.

Кроме того, в Днепропетровской области у людей также есть возможность получить бесплатные продукты. Речь идет о раздаче продуктовых коробок, рассчитанных на 30 дней. Такой набор охватывает около 60% средней месячной нормы калорий.

Источник: AgroReview.

