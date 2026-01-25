Прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Дніпрі попереджає мінливі температури та переважно хмарну погоду з опадами.

Прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Дніпрі передбачає, що містян супроводжуватимуть періодичні опади та хмарні дні протягом усіх семи днів, повідомляє Politeka.

Як інформують синоптики на сайті sinoptik.ua, прогноз на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Дніпрі каже про дещо мінливу погоду.

У понеділок, 26.01, небо в місті буде вкрите хмарами протягом усього дня, а дрібний сніг очікується вранці та ввечері, тоді як середина дня мине без опадів.

Температура повітря коливатиметься від -6° вночі до -4° вдень, а відчуватися буде як -11° на початку доби. Вітер сягатиме 5,1 м/с.

У вівторок, 27.01, хмарна погода триватиме протягом усього дня. Вночі дрібний сніг закінчиться до ранку, удень опадів не передбачають, а ввечері знову розпочнеться слабкий сніг.

Температура підніметься до 0°, а відчуватися буде як -4°, вітер сягатиме 6,1 м/с. У середу, 28.01, з ранку і до самого вечора небо буде хмарним, а вранці очікується дрібний дощ, який вдень і ввечері припиниться.

Повітря прогріється до +3°, відчуватися буде як 0°. У четвер, 29.01, хмарність збережеться, але опадів не передбачають. Температура вдень досягне +4°, вночі – близько 0°.

П’ятниця, 30.01, буде похмурою, без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +7°, вночі очікується +1°, вітер буде помірним – 4,1–4,6 м/с.

У суботу, 31.01, хмарна погода залишиться до самого вечора. Температура коливатиметься від +1° вночі до +6° вдень. У неділю, 1.02, похмура погода збережеться, а також йтиме дощ. Температура вдень сягне +7°.

За словами синоптиків, прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Дніпрі вказує на поступове потепління.

