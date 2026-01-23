Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються регулярно для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2023 № 6-19/12, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі розподіляються через місця тимчасового компактного проживання та "шелтери", де мешкають переселенці.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть особи похилого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми, законні представники дітей та недієздатних осіб, а також діти від 3 до 18 років.

Крім того, переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб, також мають право на допомогу.

Для тих, хто вперше звернувся до управління соціального захисту населення за довідкою внутрішньо переміщеної особи та не належить до цих категорій, передбачено одноразове отримання набору.

Кожен продовольчий набір включає консерви м’ясні та рибні, печінковий паштет, готові тушковані страви з м’ясом, чай і каву, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

За словами співробітників управління, такий комплект дозволяє переселенцям і літнім людям покривати базові потреби у харчуванні протягом місяця.

Для отримання набору необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування і реєстрації.

Набори видаються один раз на місяць і для цього щомісячно подаються відповідні документи та заява. Контакти та адреси управління соціального захисту у різних районах міста можна знайти на їх офіційному сайті.

