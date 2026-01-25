Прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Днепре предупреждает переменную температуру и преимущественно облачную погоду с осадками.

Прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Днепре предполагает, что горожан будут сопровождать периодические осадки и облачные дни в течение всех семи дней, сообщает Politeka.

Как информируют синоптики на сайте sinoptik.ua, прогноз на неделю с 26 января по 1 февраля в Днепре говорит несколько изменчивую погоду.

В понедельник, 26.01, небо в городе будет покрыто облаками в течение всего дня, а мелкий снег ожидается утром и вечером, в то время как середина дня пройдет без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от -6° ночью до -4° днем, а ощущаться будет как -11° в начале суток. Ветер будет достигать 5,1 м/с.

Во вторник, 27.01, облачная погода продлится весь день. Ночью мелкий снег закончится к утру, днем ​​осадки не ожидаются, а вечером снова начнется слабый снег.

Температура поднимется до 0°, а ощущаться будет как -4°, ветер будет достигать 6,1 м/с. В среду, 28:01, с утра и до самого вечера небо будет облачным, а утром ожидается мелкий дождь, который днем ​​и вечером прекратится.

Воздух прогреется до +3°, ощущаться будет как 0°. В четверг, 29:01, облачность сохранится, но осадков не предполагают. Температура днем ​​достигнет +4°, ночью около 0°.

Пятница, 30.01, будет пасмурной, без осадков. Температура воздуха днем ​​поднимется до +7, ночью ожидается +1, ветер будет умеренным - 4,1-4,6 м/с.

В субботу, 31:01, облачная погода останется до самого вечера. Температура будет колебаться от +1° ночью до +6° днем. В воскресенье, 1.02, пасмурная погода сохранится, а также ожидается дождь. Температура днем ​​составит +7°.

По словам синоптиков, прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Днепре указывает на постепенное потепление.

