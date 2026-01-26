Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області залишається одним із ключових запитів для людей, які через війну були змушені залишити свій дім.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається як у межах державної підтримки, так і через самостійний пошук за допомогою громад, волонтерських ініціатив та спеціалізованих сервісів, повідомляє Politeka.

Переселенці можуть обирати різні варіанти залежно від терміну перебування, наявності вільних місць та власних життєвих обставин.

Частина внутрішньо переміщених осіб має право на першочергове поселення, проте іншим доводиться самостійно підбирати дах над головою.

Якщо людина не належить до категорій, які отримують прихисток в першу чергу, вона може домовлятися з власниками помешкань напряму.

У Дніпропетровській області зустрічаються випадки, коли житло для ВПО надають не лише за орендну плату, а й безкоштовно за умови оплати комунальних послуг.

Окремим напрямом допомоги для переселенців залишаються контактні центри, які працюють в регіонах та територіальних громадах.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області також шукають через спеціальні платформи для підбору помешкань. Зокрема, є сайт «Допомагай», який створила волонтерська ІТ спільнота.

Ще одним важливим джерелом інформації залишається державний ресурс «Прихисток». На його головній сторінці розміщують дані про кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях у різних регіонах країни.

Дах над головою також можна знайти через Telegram бот «Турботник». Його запустило Міністерство цифрової трансформації. За допомогою нього можна знайти тимчасову домівку або необхідні речі в Центрах надання адміністративних послуг.

