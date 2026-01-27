Місцеві мешканці вже помітили подорожчання продуктів у Дніпропетровській області, адже це впливає на сімейні бюджети.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області за останній місяць стало помітним завдяки моніторингу цін у супермаркетах та даним Мінфіну, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Мінфіну, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області видно на прикладі курятини, твердого сиру та консервованої кукурудзи.

Середня ціна на курячі стегна досягла 157,33 грн за кілограм, тоді як у грудні 2025 року середня вартість була 137,91. Індекс споживчих цін на курятину склав 100,74%, що відображає зростання на 0,74% у порівнянні з попереднім місяцем.

Середні ціни на сир твердий «Комо традиційний 50%» також зросли: у січні середня ціна по магазинах досягла 566,67 грн за кілограм, тоді як у грудні вона становила 527,00.

У Megamarket та Novus сир наразі коштує відповідно 582,00 грн і 599,00 грн. Не залишилися осторонь і консерви. Середня ціна на кукурудзу «Верес» об’ємом 340 грамів склала 56,42 грн.

При цьому, у грудні 2025 року середня вартість була 54,09 грн. В Auchan товар наразі коштує 54,50, у Megamarket — 68,40, в Metro — 57,77, а в Novus — 44,99.

Такі зміни демонструють загальне подорожчання базових продуктів у Дніпропетровській області та підкреслюють вплив економічних і зовнішніх факторів на ринок.

Причини підвищення цінників пов’язані з війною та економічними процесами. Бойові дії суттєво скоротили поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо впливає на ціни м’яса та яєць.

Підвищення витрат на логістику та ризики транспортування також позначається на кінцевій вартості товарів.

