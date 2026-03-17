Объявлено о подорожании проезда в Днепропетровской области по маршрутам между Каменским и Днепром, сообщает Politeka.

Перевозчики объясняют изменение тарифов экономическими факторами: ростом стоимости горючего, удорожанием запасных частей, расходами на техническое обслуживание и нехваткой водителей.

К примеру, билет на рейс в АС «Новый центр» компании «Автолуч» увеличился с 60 до 80 гривен. Подобные изменения начали действовать с 12 февраля на маршруте №100, соединяющем железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра, где теперь билет стоит 70 гривен.

Новые расценки охватывают ключевые рейсы и обеспечивают регулярность отправлений и стабильную работу транспортной системы региона.

График выездов из Каменского в будние дни: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные автобусы курсируют в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Со стороны Днепра от АС «Новый центр» рабочие рейсы выполняются в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, а по выходным — в 09:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Пассажирам советуют учитывать новые тарифы при планировании поездок и заранее проверять расписание во избежание неудобств. Детали всегда можно уточнять непосредственно у перевозчиков, ведь экономическая ситуация может повлиять на дальнейшие изменения стоимости билетов.

Кроме того, жителей призывают обращать внимание на подорожание проезда в Днепропетровской области, чтобы поездки оставались комфортными, без задержек и недоразумений.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре