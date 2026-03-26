Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області забезпечує як короткостроковий прихисток, так і тривале проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стало доступним завдяки ініціативі місцевих жителів у Васильківці, Дніпрі та Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють різні формати проживання та тривалість перебування, від короткострокового до більш тривалого.

У Васильківці власник приватного будинку надав дві кімнати для двох осіб віком 50+. Оселя налічує чотири житлові приміщення, кухню, санвузол і прихожу. Є газове опалення, вода, колонка, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина та базові меблі. Мешканці співжитимуть з літньою господинею. Серед обов’язків — підтримання чистоти, догляд за садом і городом, а також допомога з комунальними платежами.

У Дніпрі на вулиці Силова пропонують окрему кімнату з усіма зручностями та можливістю харчування. Там мешкає чоловік 63 років. Допомога потрібна лише у побутових питаннях, без медичного супроводу чи роботи. Умови та деталі обговорюють особисто між господарем і потенційним мешканцем.

У Кривому Розі, мікрорайон Сонячний, приймають маму з однією або двома дітьми на термін близько 40–50 днів. Пропонуються дві кімнати у трикімнатній квартирі на п’ятому поверсі. Ліфт часто не працює, є опалення, водонагрівач і газова плита. Світло подають за графіком. У квартирі мешкає чоловік з інвалідністю 51 року, який потребує допомоги лише з приготуванням їжі.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області забезпечує як короткостроковий прихисток, так і тривале проживання з мінімальною підтримкою у побуті. Платформа «Допомагай» спрощує пошук і дозволяє переселенцям швидко знаходити відповідне житло для своїх потреб.

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі