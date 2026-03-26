Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступно благодаря инициативе местных жителей в Васильковке, Днепре и Кривом Роге, сообщает Politeka.
Предложения охватывают разные форматы проживания и продолжительность пребывания, от краткосрочного до более продолжительного.
В Васильковке владелец частного дома предоставил две комнаты для двух человек в возрасте 50+. Жилье насчитывает четыре жилых помещения, кухню, санузел и прихожую. Есть газовое отопление, вода, колонка, холодильник, микроволновка, стиральная машина и базовая мебель. Жители будут сожительствовать с пожилой хозяйкой. Среди обязанностей – поддержание чистоты, уход за садом и огородом, а также помощь с коммунальными платежами.
В Днепре на улице Силова предлагается отдельная комната со всеми удобствами и возможностью питания. Там живет мужчина 63 лет. Помощь необходима только в бытовых вопросах, без медицинского сопровождения или работы. Условия и детали оговариваются лично между хозяином и потенциальным жильцом.
В Кривом Роге, микрорайон Солнечный, принимают маму с одной или двумя детьми на срок около 40-50 дней. Предлагаются две комнаты в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Лифт часто не работает, есть отопление, водонагреватель и газовая плита. Свет подают по графику. В квартире проживает мужчина с инвалидностью 51 года, нуждающийся в помощи только с приготовлением пищи.
Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области обеспечивает как краткосрочное убежище, так и длительное проживание с минимальной поддержкой в быту. Платформа «Допомагай» упрощает поиск и позволяет переселенцам быстро находить подходящее жилье для своих нужд.
Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину
Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре