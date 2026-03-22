Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі забезпечує регулярне постачання продуктів, дозволяє планувати раціон і гарантує стабільну підтримку.

У 2026 році розпочинається гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Програма передбачає щомісячну роздачу продуктових комплектів для внутрішньо переміщених осіб та літніх мешканців міста.

Ініціативу організовує департамент соціальної політики міської ради. Підтримку можуть отримати літні громадяни, люди з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх та підлітки віком від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які оформили довідку та проживають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий набір незалежно від категорії.

Участь передбачає обов’язкову реєстрацію у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. Пакети містять продукти тривалого зберігання: крупи, макарони, консерви, готові страви, чай, каву та солодощі.

Для отримання допомоги потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Із собою слід мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей та підтвердження інвалідності, якщо це необхідно.

Видача проводиться щомісяця за затвердженим графіком. Переліки отримувачів формують заздалегідь, після чого повідомляють про дату, час і порядок отримання наборів.

Жителям радять підготувати документи та стежити за актуальними оголошеннями, щоб уникнути черг. Обсяг ресурсів та механізм розподілу можуть змінюватися залежно від фінансування та кількості заявок.

Додатково планується запуск гарячої лінії та онлайн-консультацій, щоб переселенці могли швидко дізнаватися про наявність наборів і зміни у процедурі.

Саме у такому форматі гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі забезпечує регулярне постачання продуктів, дозволяє планувати раціон і гарантує стабільну підтримку навіть у складних життєвих умовах.

