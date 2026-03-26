У 2026 році розпочинається гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Програма передбачає щомісячне забезпечення продуктовими наборами внутрішньо переміщених осіб та літніх громадян.

Ініціативу координує департамент соціальної політики міської ради. Підтримка доступна для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, матерів із дітьми, опікунів неповнолітніх та підлітків від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі з довідкою, що проживають у місцях компактного розселення, можуть отримати одноразовий набір незалежно від категорії.

Щоб взяти участь, необхідно зареєструватися у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. Пакети включають продукти тривалого зберігання: крупи, макарони, консерви, готові страви, чай, каву та солодощі.

Отримати допомогу можна через управління соціального захисту за місцем проживання. Варто мати при собі паспорт, довідку переселенця, документи на дітей та підтвердження інвалідності, якщо це потрібно.

Видача проводиться щомісяця за затвердженим графіком. Переліки отримувачів формують заздалегідь, після чого учасників повідомляють про дату, час і порядок отримання наборів. Жителям радять підготувати документи та слідкувати за актуальними оголошеннями, щоб уникнути черг. Обсяг ресурсів і механізм розподілу можуть змінюватися залежно від фінансування та кількості заявок.

Додатково заплановано запуск гарячої лінії та онлайн-консультацій, щоб переселенці могли оперативно дізнаватися про наявність наборів та зміни у процедурі.

У такому форматі гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі забезпечує стабільне постачання продуктів і дозволяє планувати раціон навіть у складних життєвих обставинах.

