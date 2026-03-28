Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області частково змінюється, адже частина внутрішньо переміщених осіб може втратити державні виплати після завершення встановленого терміну, повідомляє Politeka.net.

Базова допомога на проживання становить 2000 гривень для дорослої людини та 3000 гривень для дитини або особи з інвалідністю. Її надають протягом шести місяців після оформлення статусу переселенця.

Після завершення цього періоду виплати припиняють, якщо людина не належить до соціально вразливих категорій. Автоматичне продовження передбачене для пенсіонерів із виплатами до 9444 гривень, людей з інвалідністю I–II групи, дітей з інвалідністю, тяжкохворих дітей, сиріт та прийомних родин.

Ще одна важлива умова — дохід родини. Середній показник на одну особу не повинен перевищувати 10 380 гривень.

Окремо передбачена так звана «сьома виплата» для тих, хто після переїзду працює або веде підприємницьку діяльність не менше шести місяців. У такому випадку щомісяця можуть нараховувати 2000 гривень. Кошти Пенсійний фонд призначає автоматично на основі даних державних реєстрів.

Також переселенці можуть скористатися програмою субсидії на оренду житла або отримати житловий сертифікат на суму до 2 мільйонів гривень для придбання квартири чи будинку.

Переселенцям радять періодично перевіряти свій статус та актуальність даних, щоб уникнути можливих затримок або припинення виплат.

