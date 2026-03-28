Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области частично меняется, ведь часть внутренне перемещенных лиц может потерять государственные выплаты по истечении установленного срока, сообщает Politeka.net.

Базовая помощь на проживание составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью. Ее предоставляют в течение шести месяцев после оформления статуса переселенца.

После завершения этого периода выплаты прекращают, если человек не относится к социально уязвимым категориям. Автоматическое продление предусмотрено для пенсионеров с выплатами до 9444 гривен, людей с инвалидностью I–II группы, детей с инвалидностью, тяжелобольных детей, сирот и приемных семей.

Еще одно важное условие – доход семьи. Средний показатель на одного человека не должен превышать 10 380 гривен.

Отдельно предусмотрена так называемая «седьмая выплата» для тех, кто после переезда работает или ведет предпринимательскую деятельность не менее шести месяцев. В таком случае каждый месяц могут насчитывать 2000 гривен. Средства Пенсионный фонд назначается автоматически на основе данных государственных реестров.

Также переселенцы могут использовать программу субсидии на аренду жилья или получить жилищный сертификат на сумму до 2 миллионов гривен для приобретения квартиры или дома.

Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области будет в дальнейшем направляться прежде всего людям из социально уязвимых категорий.

Переселенцам советуют периодически проверять свой статус и актуальность данных во избежание возможных задержек или прекращения выплат.

