Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для окремих категорій українців, які втікали від війни.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради та охоплюють мешканців так званих шелтерів, повідомляє Politeka.

Як зазначають на сайті Департаменту соціальної політики, йдеться про набори безкоштовних продуктів для ВПО та песніонерів, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання у Дніпрі.

Право на отримання такої допомоги мають кілька категорій внутрішньо переміщених осіб. Серед них люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей або осіб з обмеженою дієздатністю.

Окремо зазначено дітей віком від 3 до 18 років. Допомога також передбачена для тих переселенців, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас передбачено і окремий випадок для тих, хто не належить до визначених категорій. Якщо людина вперше звертається до управління соціального захисту населення за довідкою, проживає у МКП, вона може отримати набір одноразово.

Важливою умовою для всіх отримувачів залишається реєстрація в облцентрі після 24.02.2022 саме за адресою МКП. До складу набору входять безкоштовні базові продукти тривалого зберігання для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

Зокрема, передбачені м’ясні консерви, рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, а також чай, кава і цукор.

Окрім цього, у наборах є макарони швидкого приготування, галети, мед і джем. Щоб отримати підтримку, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації як внутрішньо переміщеної особи.

