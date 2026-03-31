Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для отдельных категорий украинцев, бежавших от войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета и охватывают жителей так называемых шелтеров, сообщает Politeka.

Как отмечают на сайте Департамента социальной политики, речь идет о наборах бесплатных продуктов для ВПЛ и песнионеров, проживающих в местах временного компактного проживания в Днепре.

Право на получение такой помощи имеют несколько категорий внутри перемещенных лиц. Среди них пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или лиц с ограниченной дееспособностью.

Отдельно указаны дети в возрасте от 3 до 18 лет. Помощь также предусмотрена для переселенцев, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время, предусмотрен и частный случай для тех, кто не относится к определенным категориям. Если человек впервые обращается в управление социальной защиты населения за справкой, проживает в МКП, он может получить одноразовый набор.

Важным условием для всех получателей остается регистрация в облцентре после 24.02.2022 по адресу МКП. В состав набора входят бесплатные базовые продукты длительного хранения для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

В частности, предусмотрены мясные консервы, рыбные консервы, печеночный паштет, блюда с тушеным мясом, а также чай, кофе и сахар.

Кроме того, в наборах есть макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем. Чтобы получить поддержку, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации как внутренне перемещенного лица.

