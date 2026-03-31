Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також пропонують для короткострокового перебування.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують шукати через онлайн-платформу «Допомагай», де користувачі розміщують оголошення про тимчасове проживання, повідомляє Politeka.

Сервіс допомагає переселенцям швидко знайти безпечний прихисток, а власникам — запропонувати вільні приміщення без оплати.

На ресурсі регулярно з’являються нові варіанти, зокрема у Дніпрі та інших населених пунктах регіону. Серед актуальних пропозицій — житло у багатоквартирних будинках і приватних оселях.

Зокрема, на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі пропонують окрему кімнату у трикімнатній квартирі. У помешканні проживає жінка 78 років, тому автор оголошення зазначає, що бажано поселити людину пенсійного віку для комфортного співжиття. Звернутися щодо деталей можна через Viber за вказаним номером.

Кілька варіантів доступні у Кам’янському. На вулиці Харківська пропонують кімнату для жінки з дитиною. У квартирі вже мешкає родина з двома дітьми, при цьому оплата комунальних послуг не передбачена. Проживання можливе на будь-який термін.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також пропонують для короткострокового перебування. В одному з оголошень жінка з двома дітьми зазначає, що готова надати прихисток іншій родині на певний час. Йдеться про можливість поселення жінки до 40 років, самостійно або з дитиною віком до 7 років.

Такі пропозиції дають змогу швидше знайти тимчасовий прихисток і отримати підтримку у складних умовах.

Ініціатива дозволяє об’єднати людей і допомагає переселенцям швидше знайти безпечне місце для життя.

