Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают искать через онлайн-платформу «Допомагай», где пользователи размещают объявления о временном проживании, сообщает Politeka.

Сервис помогает переселенцам быстро найти безопасное убежище, а владельцам — предложить свободные помещения без оплаты.

На ресурсе регулярно появляются новые варианты, в частности, в Днепре и других населенных пунктах региона. Среди актуальных предложений – жилье в многоквартирных домах и частных домах.

В частности, по проспекту Богдана Хмельницкого в Днепре предлагают отдельную комнату в трехкомнатной квартире. В доме проживает женщина 78 лет, поэтому автор объявления отмечает, что желательно поселить человека пенсионного возраста для комфортного сожительства. Обратиться к деталям можно через Viber по указанному номеру.

Несколько вариантов доступны в Каменском. На улице Харьковская предлагается комната для женщины с ребенком. В квартире уже проживает семья с двумя детьми, при этом оплата коммунальных услуг не предусмотрена. Проживание возможно на любой срок.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предлагают для краткосрочного пребывания. В одном из объявлений женщина с двумя детьми отмечает, что готова предоставить убежище другой семье на время. Речь идет о возможности поселения женщины до 40 лет, самостоятельно или с ребенком до 7 лет.

Такие предложения позволяют быстрее найти временное убежище и получить поддержку в сложных условиях.

Инициатива позволяет объединить людей и помогает переселенцам быстрее найти безопасное место для жизни.

