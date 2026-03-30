У Дніпрі стартувала гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає ГО «Будь в курсі».

Програма орієнтована на жінок із вразливих груп, які опинилися у складних життєвих умовах через війну або внутрішнє переміщення.

Ініціатива реалізується в межах проєкту «We-LEAD: жіноче лідерство у гуманітарних кризах» за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF). Основна мета — оперативна підтримка та полегшення повсякденного життя жінок через надання наборів першої необхідності.

Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, жінки з інвалідністю, опікунки людей з обмеженими можливостями, вагітні, багатодітні матері та самостійні виховательки дітей. Також підтримка доступна тим, хто зазнав насильства, втратив близьких під час війни, перебував у полоні чи окупації, а також ветеранкам і родинам військовослужбовців.

Організатори наголошують на конфіденційності та безпеці персональних даних. Для отримання гуманітарних наборів необхідно заповнити реєстраційну форму. Під час видачі може знадобитися підписання документів або фотофіксація заради прозорості перед партнерами.

Зареєструватися просто: достатньо написати під постом слово «ДОПОМОГА», після чого посилання на форму надішлють у приватні повідомлення. Також її можна знайти у шапці профілю @weleadua.

Щоденна підтримка включає набори першої необхідності та консультації, що допомагають жінкам відчути опору й впевненість у завтрашньому дні. Саме так гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі поєднує матеріальну підтримку та психологічний супровід у складний період.

Для ефективного отримання допомоги фахівці радять завчасно підготувати документи та стежити за оновленнями від організаторів, щоб не пропустити чергову видачу наборів.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Дніпрі: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: хто може отримати набори та які умови діють.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: як знайти свою бажану домівку.