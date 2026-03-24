Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 25 березня будуть введені в частині регіону, тому важливо знати, де саме будуть обмеження, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в населеному пункті Івано-Михайлівка з 09:00 до 17:00 години за такими адресами:

Верхня — №2

Весова

Зелена — №2, 4, 7, 8, 9, 10, 12–15, 17, 19, 21–24, 27, 29–34, 34/А, 35, 37–40, 44, 49–50, 50/А, 53А, 55, 59, 63, 65, 69

Лісова — №1, 2, 2/А, 4–8, 6/А, 7/А, 7/Б, 8/А, 9–11, 11/А, 13–15, 19–21, 23, 25–26, 28, 31, 36, 39–41, 43, 45–47, 49–54, 50/А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79

Нагорна — №1, 1/А, 2, 4, 5, 7

Присамарська — №4, 6, 8, 12, 20, 22, 24

Соборна — №1–2, 4, 5/А, 7, 9–16, 16/А, 18–19, 21, 26, 28, 30–33, 35, 37–38, 41–42, 44, 44/Б, 46, 49, 51–53, 55–57/А, 59, 61, 64, 67–71, 70/А, 73, 73/А, 75, 79, 81, 83, 87

Степова — №1, 1/Б, 2, 4–6, 11, 15

Українська — №1, 1/А, 2–7, 9, 14, 17, 20, 22–25, 29–30, 32, 34–39, 4/А, 41, 47, 55

Центральна — №14

Також роботи в межах Губиниська територіальна громада триватимуть у населеномк пункті Євецько-Миколаївка з 09:00 до 18:00 години. Обмеження будуть діяти на вулицях:

Гагаріна — №1–2, 4–8, 11–15, 17–20, 22, 24, 33, 99

Миру — №2–3, 5–9, 11–13, 15–19, 21

Самарська — №1, 3, 5, 7, 9, 19

Центральна — №1, 1/А, 1Б, 3–8, 9–10, 12–21, 20/А, 23–26, 28, 30, 32–39, 33/В, 36/А, 37/Д, 41–48, 45/А, 45/Б, 50–52, 52/А, 54–55, 57, 59, 63, 65/А, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 89, б/н

Шевченка — №1/А, 3–4, 7–8, 11–14, 18/А, 24, 26, 30, 34, 36

Широка — №1–2, 4–6, 8–9, 11, 14/А–19, 18/А, 21–22, 24–27, 31–33, 36–37

Крім цього, з 08:00 до 17:00 години у місті Жовті Води будуть тривати вимкнення за адресами:

Вереснева: 1, 2, 4-25, 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74;

Волошкова: 2-5, 7-19 (непарні);

Григорія Сковороди: 1, 2-8 (парні), 12-30 (парні), 34, 38, 44-60 (парні), 62Б, 64;

Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22;

Донбасівська: 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-69 (непарні), 75;

Жовторічанська: 5;

Калинова: 2, 3, 8, 16;

Кооперативна: 31-47 (непарні), 84, 86, 88, 92-100 (парні), 104, 112-118 (парні), 124, 126;

Мостова: 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парні);

Набережна: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43;

Наукова: 1-9, 11, 13-19;

Поштова: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-55, 57, 59, 61;

Сергія Федорченка: 1-5, 7-9, 11-19 (непарні), 25-31 (непарні);

Соборна: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4-16, 16А, 17-33, 35, 39-57 (непарні), 85;

Футбольна: 1-5, 5А, 6-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88 (парні), 90А;

Ярова: 2;

пров. Медовий: 1-5, 7, 8;

пров. Родинний: 2, 2А, 2Б, 2В, 29.

Також повідомляємо про планові роботи у Криворізькому районі. Через це вводяться з 08:00 до 17:00 години додаткові відключення світла в наступних населених пунктах:

село Вільне вулиці:

Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Слов'янська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

