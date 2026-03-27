Новий графік руху транспорту у Кривому Розі розроблений для тролейбуса №20 з урахуванням діючого режиму комендантської години та потреб містян, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі містить актуальні години виїзду транспортних засобів на маршрут, щоб жителі могли зручно планувати пересування між площею Захисників України та станцією Кривий Ріг-Головний.

Згідно з оприлюдненими даними, у будні дні робота маршруту розпочинається дуже рано. Перший виїзд з тролейбусного депо №2 відбувається о 04:43, а вже о 05:42 тролейбус відправляється з площі Захисників України.

Вечірні рейси також адаптовані до потреб пасажирів, адже останній транспортний засіб залишає площу о 22:10. У зворотному напрямку від Дніпровського шосе виїзд відбувається о 04:58.

А від залізничного вокзалу перший тролейбус виїжджає о 05:27. Завершується обслуговування маршруту зі станції Кривий Ріг-Головний пізно ввечері, о 22:27.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі у вихідні та святкові дати трохи відрізняється від буднів за кількістю рейсів.

Проте час перших відправлень залишається незмінним для зручності пасажирів. Зокрема, з площі Захисників України курсування так само починається о 05:42, а зі станції Кривий Ріг-Головний перший транспортний засіб виїжджає о 05:27.

Усі детальні таблиці з похвилинним інтервалом курсування на кожній зупинці розміщені на сайті. Місцевим жителям рекомендують уважно перевіряти час відправлень, щоб вчасноп рибувати на зупинку і не запізнюватися у власних справах.