Новый график движения транспорта в Кривом Роге разработан для троллейбуса №20 с учетом действующего режима комендантского часа и нужд горожан, сообщает Politeka.
Новый график движения транспорта в Кривом Роге содержит актуальные часы выезда транспортных средств на маршрут, чтобы жители могли удобно планировать передвижение между площадью Защитников Украины и станцией Кривой Рог-Главный.
Согласно обнародованным данным, в будние дни работа маршрута начинается очень рано. Первый выезд из троллейбусного депо №2 проходит в 04:43, а уже в 05:42 троллейбус отправляется с площади Защитников Украины.
Вечерние рейсы также адаптированы к потребностям пассажиров, ведь последнее транспортное средство покидает площадь в 22:10. В обратном направлении от Днепровского шоссе выезд проходит в 04:58.
А от железнодорожного вокзала первый троллейбус уезжает в 05:27. Завершается обслуживание маршрута со станции Кривой Рог-Главный поздно вечером, в 22:27.
Новый график движения транспорта в Кривом Роге в выходные и праздничные даты несколько отличается от будней по количеству рейсов.
Однако время первых отправлений остается неизменным для удобства пассажиров. В частности, с площади Защитников Украины курсирование также начинается в 05:42, а со станции Кривой Рог-Главный первое транспортное средство выезжает в 05:27.
Все подробные таблицы с поминутным интервалом курсирования на каждой остановке размещены на сайте. Местным жителям рекомендуют внимательно проверять время отправлений, чтобы вовремя рыбовать на остановку и не опаздывать в собственных делах.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.