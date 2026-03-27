Новый график движения транспорта в Кривом Роге разработан для троллейбуса №20 с учетом действующего режима комендантского часа и нужд горожан, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге содержит актуальные часы выезда транспортных средств на маршрут, чтобы жители могли удобно планировать передвижение между площадью Защитников Украины и станцией Кривой Рог-Главный.

Согласно обнародованным данным, в будние дни работа маршрута начинается очень рано. Первый выезд из троллейбусного депо №2 проходит в 04:43, а уже в 05:42 троллейбус отправляется с площади Защитников Украины.

Вечерние рейсы также адаптированы к потребностям пассажиров, ведь последнее транспортное средство покидает площадь в 22:10. В обратном направлении от Днепровского шоссе выезд проходит в 04:58.

А от железнодорожного вокзала первый троллейбус уезжает в 05:27. Завершается обслуживание маршрута со станции Кривой Рог-Главный поздно вечером, в 22:27.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге в выходные и праздничные даты несколько отличается от будней по количеству рейсов.

Однако время первых отправлений остается неизменным для удобства пассажиров. В частности, с площади Защитников Украины курсирование также начинается в 05:42, а со станции Кривой Рог-Главный первое транспортное средство выезжает в 05:27.

Все подробные таблицы с поминутным интервалом курсирования на каждой остановке размещены на сайте. Местным жителям рекомендуют внимательно проверять время отправлений, чтобы вовремя рыбовать на остановку и не опаздывать в собственных делах.