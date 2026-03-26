У зв’язку з проведенням профілактичних робіт триватимуть графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 27 березня.

Українців попередили про планові довготривалі графіки відключення світла, що діятимуть у Дніпропетровській області на 27 березня, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

У зв’язку з проведенням профілактичних робіт ДТЕК, можливе тимчасове відключення електроенергії в Божедарівському районі. Вимкнення електрики триватиме з 08:00 до 18:00 години в таких населених пунктах:

с-ще Божедарівка вулиці: Соборна, Шмідта, Виконкомівська та пров. Базарний.

с. Адамівка вулиці: Центральна, Колгоспна, Лугова, Миру, Молодіжна, Нова, Спортивна та Шкільна.

Проводитимуться профілактичні роботи в межах міста Жовті Води. Вони триватимуть з 08:00 до 18:00 години в будинках, які знаходяться за такими адресами:

Березнева: 42Б;

Героїв України: 2/1;

Заводська: 1, 1Б, 2, 2А, 3;

Залізнична: 2А.

Через виконання планових робіт з 08:00 до 18:00 години буде відключення електроенергії у таких населених пунктах: Олександрівка, Миролюбівка, Степове.

В селі Кисличувата 27.03.2026 року з 09:30 до 17:30 години триватимуть вимкнення, проте вони вводяться тільки в будинках, що розташовані на таких вулицях:

Кисличуватська, Комишуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чарівна, Широка, провулок Вишневий.

Крім цього повідомляється про планові роботи у Криворізькому районі. Через це вводяться з 08:00 до 17:00 години додаткові відключення світла в селі Широке на вулицях:

вул. Зарічна: 2, 4;

вул. Молдавська: 1-3, 5, 9, 15, 45;

вул. Степова: 2А, 14, 66, 74, 87;

пров. Степовий: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20-30 (парні), 33, 37, 68, 70, 70А, 76.

