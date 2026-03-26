В связи с проведением профилактических работ будут продолжаться графики отключения света в Днепропетровской области на 27 марта.

Украинцев предупредили о плановых долгосрочных графиках отключения света, которые будут действовать в Днепропетровской области на 27 марта, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Днепровские электросети».

В связи с проведением профилактических работ ДТЭК возможно временное отключение электроэнергии в Божедаровском районе. Выключение электричества будет продолжаться с 08:00 до 18:00 в таких населенных пунктах:

село Божедаривка улицы: Соборна, Шмидта, Выконкомивська и пров. Базарный.

село Адамивка улицы: Центральна, Колгоспна, Лугова, Мыру, Молодижна, Нова, Спортывна та Шкильна.

Проводятся профилактические работы в пределах города Жовти Воды. Они продлятся с 08:00 до 18:00 часов в домах, которые находятся по следующим адресам:

Березнева: 42Б;

Героив Украины: 2/1;

Заводська: 1, 1Б, 2, 2А, 3;

Зализнычна: 2А.

Из-за выполнения плановых работ с 08:00 до 18:00 будет отключение электроэнергии в таких населенных пунктах: Олександривка, Мыролюбивка, Степове.

В селе Кыслычувата 27.03.2026 года с 09:30 до 17:30 продолжатся отключения, однако они вводятся только в домах, расположенных на таких улицах:

Кыслычуватська, Комышуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чаривна, Шырока, переулок Вышневый.



Кроме этого, сообщается о плановых работах в Криворожском районе. Поэтому вводятся с 08:00 до 17:00 часа дополнительные отключения света в селе Шыроке на улицах:

ул. Зарична: 2, 4;

ул. Молдавська: 1-3, 5, 9, 15, 45;

ул. Степова: 2А, 14, 66, 74, 87;

пров. Степовый: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20-30 (парные), 33, 37, 68, 70, 70А, 76.

