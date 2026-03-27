Обмеження руху транспорту у Дніпрі невдовзі створять певін незручності для місцевих жителів, тому розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі введуть з 1 по 9 квітня, і водіям слід планувати поїздки завчасно, щоб уникнути затримок, повідомляє Politeka.

Як проінформували в місцевому Телеграм-каналі, обмеження руху транспорту у Дніпрі пов’язані з капітальним ремонтом дорожнього покриття на Самарському мосту.

Під час робіт проїзд через міст буде повністю закритий, а на його території встановлять огорожу, освітлення та дорожні знаки для безпеки водіїв.

Міст є важливим транспортним вузлом, тому його тимчасове перекриття вплине на пересування як приватного, так і громадського транспорту. Водіям доведеться обирати альтернативні маршрути, аби не потрапити у затори.

Міська влада Дніпра закликала мешканців врахувати ці зміни при плануванні поїздок. Такі обмеження руху необхідні для забезпечення безпеки під час ремонтних робіт та для якісного відновлення дорожнього покриття.

Підрядники обіцяють після завершення робіт відновити асфальтне покриття у нормальному стані та привести до ладу прилеглу територію, щоб підвищити комфорт пересування та безпеку для всіх водіїв.

Під час перекриття мосту на транспортних маршрутах будуть діяти тимчасові схеми обʼїзду. Водії повинні уважно стежити за встановленими дорожніми знаками та вказівками регулювальників, дотримуватися правил безпеки та не порушувати огороджувальні бар’єри.

Всі ці заходи спрямовані на мінімізацію незручностей для містян. Зважаючи на те, що Самарський міст з’єднує важливі транспортні артерії міста, місцевим мешканцям радять заздалегідь планувати свої маршрути.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Дніпрі: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: хто може отримати набори та які умови діють.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: як знайти свою бажану домівку.