Українцям оприлюднили планові графіки відключення світла, які будуть діяти у Дніпропетровській області на 28 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

«Дніпровські електромережі» запланували в межах Губиниської територіальної громади роботи, щодо підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. Через це вимикатимуть електрику в селі Королівка з 09:00 до 18:00 години за наступними адресами:

Активна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29

Кримська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Пушкіна — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32/А, 37.

В селі Адамівка триватимуть додаткові вимкнення з 08:00 до 18:00 години. Вони охоплять такі вулиці:

Колгоспна, Лугова, Миру, Молодіжна, Нова, Спортивна, Центральна та Шкільна.

Крім цього, профілактичні та планові роботи будуть тривати в межах Новоолександрівська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селищі Дослідне з 08:00 до 17:00 години на насутпних вулицях:

Наукова — 45, 46, 48, 50, 65, 126

Дослідний (пров.) — 7

Також проводитимуться профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт з 08:00 до 18:00 години 28.03.2026 року, в суботу, буде відключення електроенергії у таких населених пунктах: село Олександрівка, село Калинівка та село Озерне.

