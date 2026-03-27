Украинцам обнародовали плановые графики отключения света, которые будут действовать в Днепропетровской области на 28 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

«Дніпровські електромережі» запланировали в рамках Губинисской территориальной громады работы по повышению надежности электроснабжения и предупреждению аварий в электрических сетях. Поэтому будут выключать электричество в селе Короливка с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:

Актывна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29

Крымська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Пушкина — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32/А, 37.

В селе Адамивка будут продолжаться дополнительные отключения с 08:00 до 18:00. Они охватят следующие улицы:

Колгоспна, Лугова, Мыру, Молодижна, Нова, Спортывна, Центральна та Шкильна.

Кроме этого, профилактические и плановые работы будут продолжаться в пределах Новоалександровской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в поселке Дослидне с 08:00 до 17:00 часов на улицах:

Научная - 45, 46, 48, 50, 65, 126

Опытный (пер.) - 7

Также будут проводиться профилактические работы в рамках Гречаноподовского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ с 08:00 до 18:00 28.03.2026 года, в субботу, будет отключение электроэнергии в таких населенных пунктах: село Олександривка, село Калынивка и село Озерне.

