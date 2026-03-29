Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня вводяться через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Заплановані роботи носитимуть тимчасовий характер. Тому енергетики заздалегідь підготували детальні графіки відключення електроенергії у Дніпропетровській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня. Це дає змогу мешканцям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.
30.03.2026 року з 09:00 до 19:00 годинии вимикатимуть електрику в місті Переяслав. Знеструмленими будуть такі вулиці:
- Хутірська — 9/Б, 9, 9/А
- пров. Лікарняний — 2, 8, 12, 14, 23, 26
- Володимирська — 22
- Героїв Рятувальників — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, б/н
- Дніпровська — 123, 123/1, 123/2, 125, 125/1, 125/1/п.3, 125/2, 126/А, 127, 128, 129, 129/А, 131, 133, 135, 146, 148, 150, 152, 156
- Калинова
- Мазепи Івана — 1
- Центральна — 2, 73, 73/Г, 75, б/н
- ріг вул. Дніпровська/вул. Івана Богуна
- ріг вул. Дніпровська/вул. Центральна
Також цього дня зникне електрика в селі Новоолександрівка з 09:00 до 19:00 години. Не буде електрики за такими адресами:
- Дніпровська — 0072
- Костянтина Чорного — 7А
- Кутова — 4
- Малинова — 0035, 11-Б
- Прибережна — 15
- Степова — 82
- Українська — 97
- Шкільна — 14
- Ягідна — 19
31.03.2026 з 08:30 до 18:00 години світла не буде в межах Губинська територіальна громада. Знеструмлення стосуються села Івано-Михайлівка за такими адресами:
- Верхня — 2
- Зелена — 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 49, 50, 50/А, 53А, 55, 59, 63, 65, 69
- Лісова — 1, 2, 2/А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 7/А, 7/Б, 8, 8/А, 9, 10, 11/А, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 50/А, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79
- Нагорна — 1, 1/А, 2, 4, 5, 7
- Присамарська — 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24
- Соборна — 1, 2, 4, 5/А, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16/А, 18, 19, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 44/Б, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57/А, 59, 61, 64, 67, 68, 68/А, 69, 70, 70/А, 71, 73, 73/А, 75, 79, 81, 83, 87, 9
- Степова — 1, 1/Б, 2, 4, 5, 6, 11, 15
- Українська — 1, 1/А, 2, 3, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34
Крім цього, 31 березня будуть знеструмлення в селі Вільне. Вони триватимуть з 12:00 до 18:00 годин на вулицях:
- Миру — 1–9, 1/А, 3/А, 3/Б
- Перемоги — 10/А, 21, 21/Г, 23, 25, 37Б
- Чкалова — 1–28, 28/А, 3, 33, 35, 38, 4, 5/КВ.1, 6–7/А, 9
- пров. Аптекарський — 1А, 2, 4, 5, 7
- пров. Мічуріна — 1А, 2–4, 6.
