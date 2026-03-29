Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 30 марта по 5 апреля вводятся из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Планируемые работы будут носить временный характер. Поэтому энергетики заранее подготовили подробные графики отключения электроэнергии в Днепропетровской области на неделю с 30 марта по 5 апреля. Это позволяет жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.
30.03.2026 года с 09:00 до 19:00 будут выключать электричество в городе Переяслав. Обесточенными будут следующие улицы:
- Хутирська — 9/Б, 9, 9/А
- пров. Ликарняный — 2, 8, 12, 14, 23, 26
- Володымырська — 22
- Героив Рятувальныкив — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, б/н
- Днипровська — 123, 123/1, 123/2, 125, 125/1, 125/1/п.3, 125/2, 126/А, 127, 128, 129, 129/А, 131, 133, 135, 146, 148, 150, 152, 156
- Калынова
- Мазепы Ивана — 1
- Центральна — 2, 73, 73/Г, 75, б/н
- рог ул. Днипровська/ул. Ивана Богуна
- рог ул. Днипровська/ул. Центральна
Также в этот день исчезнет электричество в селе Новоолександривка с 09:00 до 19:00. Не будет электричества по следующим адресам:
- Днипровська — 0072
- Костянтина Чорного — 7А
- Кутова — 4
- Малынова — 0035, 11-Б
- Прыбережна — 15
- Степова — 82
- Украинська — 97
- Шкильна — 14
- Ягидна — 19
31.03.2026 с 08:30 до 18:00 часов света не будет в пределах Губинского территориального общества. Обесточение касаются села Ивано-Мыхайливка по следующим адресам:
- Верхня — 2
- Зелена — 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 49, 50, 50/А, 53А, 55, 59, 63, 65, 69
- Лисова — 1, 2, 2/А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 7/А, 7/Б, 8, 8/А, 9, 10, 11/А, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 50/А, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79
- Нагорна — 1, 1/А, 2, 4, 5, 7
- Прысамарська — 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24
- Соборна — 1, 2, 4, 5/А, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16/А, 18, 19, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 44/Б, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57/А, 59, 61, 64, 67, 68, 68/А, 69, 70, 70/А, 71, 73, 73/А, 75, 79, 81, 83, 87, 9
- Степова — 1, 1/Б, 2, 4, 5, 6, 11, 15
- Украинська — 1, 1/А, 2, 3, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34
Кроме этого, 31 марта будут обесточены в селе Вильне. Они продлятся с 12:00 до 18:00 часов на улицах:
- Мыру — 1–9, 1/А, 3/А, 3/Б
- Перемогы — 10/А, 21, 21/Г, 23, 25, 37Б
- Чкалова — 1–28, 28/А, 3, 33, 35, 38, 4, 5/КВ.1, 6–7/А, 9
- пров. Аптекарськый — 1А, 2, 4, 5, 7
- пров. Мичурина — 1А, 2–4, 6.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.
Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.