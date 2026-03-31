Синоптики розкрили прогноз погоди на квітень в Дніпрі на 2026 рік та охарактеризували цей період.

Синоптики склали детальний прогноз погоди на квітень в Дніпрі та розповіли про нюанси другого місяця весни 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Синоптики розкрили деталі.

У Дніпрі протягом найближчих двох тижнів прогнозується типова весняна погода з поступовим підвищенням температури. Попри загальну тенденцію до потепління, погодні умови залишатимуться нестійкими: періоди сонця чергуватимуться з дощами та хмарністю.

На початку місяця погодна ситуація суттєво не зміниться — можливі короткочасні дощі, хоча загальний температурний фон залишатиметься досить комфортним. Єдиним відносно сухим днем стане 2 число. У цей час вдень повітря прогріватиметься до +16 градусів, а вночі вона опускатиметься приблизно до +6.

Окремі дощові дні прогнозуються також 5-ого та 7-го. Втім, уже з 8 квітня синоптики розкрили прогноз та очікують помітне покращення погодних умов. Кількість сонячних днів зросте, а температура підвищиться до +18…+21 градуса, що більше характерно для початку літа, ніж для середини весни.

Середина весни принесе потепління. Середня температура місяця буде коливатися на рівні 10°C. Найтеплішим днем стане 12 квітня з температурою 24°C, найхолоднішим днем 10 числа - температура складе -4°C. Тривалість дня поступово збільшиться до кінця місяця до 14 ч. Що стосується опадів, в квітні їх буде багато. В основному вони передбачаються в період 1-2, 28-30 квітня.

За даними синоптиків, кінець березня в місті буде переважно похмурим і дощовим. У денні години температура повітря коливатиметься в межах +13…+18 градусів, тоді як уночі становитиме близько +9…+10. Найбільш теплим днем очікується 29 березня, коли показники піднімуться до максимальних значень цього періоду.

Загалом погоду цього періоду можна охарактеризувати як м’яку та вологу. Переважатимуть слабкі вітри південного та південно-західного напрямків, інколи змінюючись на північно-західні. Рівень вологості залишатиметься середнім, а хмарність — помірною, з періодичними проясненнями. Попри дощовий старт, весна у Дніпрі поступово набиратиме обертів і вже на початку квітня порадує містян більш теплими та сонячними днями.

Останні новини України:

