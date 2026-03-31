Синоптики раскрыли прогноз погоды на апрель в Днепре на 2026 год и охарактеризовали этот период.

Синоптики составили подробный прогноз погоды на апрель в Днепре и рассказали о нюансах второго месяца весны 2026 года, сообщает Politeka.net.

Синоптики раскрыли детали.

В Днепре в ближайшие две недели прогнозируется типичная весенняя погода с постепенным повышением температуры. Несмотря на общую тенденцию к потеплению, погодные условия будут оставаться неустойчивыми: периоды солнца будут чередоваться с дождями и облачностью.

В начале месяца погодная ситуация не изменится — возможны кратковременные дожди, хотя общий температурный фон будет оставаться достаточно комфортным. Единственным относительно сухим днем ​​станет 2-е число. В это время днем ​​воздух будет прогреваться до +16 градусов, а ночью оно будет опускаться примерно до +6.

Отдельные дождливые дни прогнозируются также 5-го и 7-го. Впрочем, уже с 8 -ого синоптики раскрыли прогноз и ожидают заметного улучшения погодных условий. Количество солнечных дней вырастет, а температура повысится до +18…+21 градуса, что более характерно для начала лета, чем для середины весны.

Середина весны принесет потепление. Средняя температура луны будет колебаться на уровне 10°C. Самым теплым днем ​​станет 12 апреля с температурой 24°C, самым холодным днем ​​10 числа – показатели составят -4°C. Продолжительность дня постепенно увеличится к концу месяца до 14 часов. Что касается осадков, в апреле их будет много. В основном они предполагаются в период 1-2, 28-30 апреля.

По данным синоптиков, конец марта в городе будет преимущественно пасмурным и дождливым. В дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, тогда как ночью будет составлять около +9...+10. Самым теплым днем ​​ожидается 29 марта, когда показатели поднимутся до максимальных значений этого периода.

В целом погоду этого периода можно охарактеризовать как мягкую и влажную. Преобладают слабые ветры южного и юго-западного направлений, иногда сменяясь на северо-западные. Уровень влажности будет оставаться средним, а облачность умеренной, с периодическими прояснениями. Несмотря на дождливый старт, весна в Днепре будет постепенно набирать обороты и уже в начале апреля порадует горожан более теплыми и солнечными днями.

