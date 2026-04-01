У Кривому Розі оприлюднили новий графік руху транспорту, що стосується маршруту №228, передає Politeka.

Про це повідомляє спільнота “Транспорт Кривого Рогу”.

Автобус №228 продовжує курсувати з північного району до площі Захисників України, забезпечуючи експрес-перевезення. Рейс відрізняється від тролейбусів тим, що зупиняється не на всіх зупинках. Проїзд у цьому транспорті залишається безкоштовним як для корінного населення, так і для внутрішньо переміщених осіб.

Перші автобуси виїжджають із депо на 173 кварталі о 4:35. Перший повноцінний рейс із зупинки «Площа Захисників України» стартує о 5:33, із зупинки «РЗФ-1» — о 5:56. Останній повноцінний рейс відправляється із площі о 18:26, із РЗФ-1 — о 20:05.

У вихідні та святкові дні маршрут працює за скороченим графіком, щоб врахувати зменшений потік пасажирів.

Криворіжців просять завчасно планувати свої маршрути, беручи до уваги тимчасові обмеження руху та зміни в схемах перевезень.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі дозволяє пасажирам точніше планувати поїздки та економити час, зменшуючи очікування на зупинках і забезпечуючи своєчасне прибуття до ключових точок міста.

Крім того, про зміни повідомляли і для маршруту під номером 20.

За офіційними даними, у будні дні маршрут починає роботу рано. Перший виїзд з тролейбусного депо №2 відбувається о 04:43, а перший рейс із площі Захисників України стартує о 05:42.

Вечірні рейси також враховують потреби пасажирів: останній тролейбус залишає площу о 22:10. У зворотному напрямку, від Дніпровського шосе, перший виїзд здійснюється о 04:58.

