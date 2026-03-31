Графік відключення води на квітень у Дніпрі детально опублікований на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал» для зручності абонентів.

Графік відключення води на квітень у Дніпрі оголосили для мешканців багатоквартирних будинків, які мають заборгованість за послуги водовідведення, передає Politeka.

Роботи виконує спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» ДМР з 6 до 17 квітня.

Планові відключення торкнуться будинків у Соборному та Новокодацькому районах міста. Подача води буде призупинена з метою проведення перевірки та відновлення послуг, а після завершення робіт мережі відновлюють у робочому режимі.

У Соборному районі відключення стосуються будинків на вул. Мандриківській (№127, 220, 222, 51 М, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173), а також на Набережній Перемоги (№42 Р, С, Ф, Ц, Ш, Ю, 44 Р, С, Т, У, Ф, Н, П).

У Новокодацькому районі тимчасово не отримають послугу абоненти на пл. Новокодацькій (№1–3), просп. Івана Мазепи (№1, 2, 2 Б), вул. Максима Дія (№11), ж-м Покровський (буд. 3В, 3Д), вул. Велика Діївська 32, вул. Юрія Кондратюка (№28, 30), та вул. Олександра Кошиця (№1, 1 А, 2, 5, 15, 21). Також відключення зачеплять будинки на ж-м Парус (№1, 1 А), Набережна Заводська 143 А та вул. Данила Галицького (№12, 14).

Мешканців закликають перекрити крани на трубах після відключення та забезпечити доступ до приладів під час відновлення подачі води. Відключення проводяться відповідно до Постанови КМУ №1405 від 29.12.2023 року, яка скасовує мораторій на припинення надання послуг абонентам з боргами, якщо регіон не перебуває у зоні бойових дій.

Тим, хто має заборгованість, радять терміново погасити борг або укласти договір реструктуризації з КП «Дніпроводоканал». Для цього можна звернутися до районних абонентних служб або Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП».

Графік відключення води на квітень у Дніпрі детально опублікований на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал» для зручності абонентів.

Останні новини України:

