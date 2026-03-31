График отключения воды на апрель в Днепре подробно опубликован на официальном сайте КП «Днепропроводоканал» для удобства абонентов.

График отключения воды на апрель в Днепре объявили жителям многоквартирных домов, имеющих задолженность за услуги водоотведения, передает Politeka.

Работы выполняет специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» ДМР с 6 по 17 апреля.

Плановые отключения коснутся домов в Соборном и Новокодаком районах города. Подача воды будет приостановлена ​​с целью проведения проверки и возобновления услуг, а по завершении работ сети возобновляются в рабочем режиме.

В Соборном районе отключения касаются домов по ул. Мандрыковской​​ (№42 Р, Ф, Ц, Ш, Ю, 44 Р, С, Т, В, Ф, Н, П).

В Новокодаком районе временно не получат услугу абоненты на пл. Новокодакский (№1–3), просп. Ивана Мазепы (№1, 2, 2Б), ул. Максима Действие (№11), ж-м Покровский (д. 3В, 3Д), ул. Большая Деевская 32 , ул. Юрия Кондратюка (№28, 30) и ул. Александра Кошица (№1, 1А, 2, 5, 15, 21). Также отключения коснутся дома на ж-м Парусе (№1, 1 А), Набережная Заводская 143 А и ул. Даниила Галицкого (№12, 14).

Жители призывают перекрыть краны на трубах после отключения и обеспечить доступ к приборам при восстановлении подачи воды. Отключения производятся в соответствии с Постановлением КМУ №1405 от 29.12.2023 года, которое отменяет мораторий на прекращение предоставления услуг абонентам с долгами, если регион не находится в зоне боевых действий.

Имеющим задолженность советуют срочно погасить долг или заключить договор реструктуризации с КП «Днепропроводоканал». Для этого можно обратиться в районные абонентские службы или центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП».

График отключения воды на апрель в Днепре подробно опубликован на официальном сайте КП «Днепропроводоканал» для удобства абонентов.

Последние новости Украины:

