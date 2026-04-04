У Дніпропетровській області за останній місяць спостерігається подорожчання продуктів, що відчутно впливає на щоденні витрати мешканців, передає Politeka.

Найбільше зростання відзначене серед молочних виробів, овочів та фруктів.

Серед молочних товарів лідером за ціною є сир твердий Звени Гора голандський 45% (1 кг), середня вартість якого становить 581,10 грн. У Auchan його можна купити за 539 грн, у Metro — 566,80 грн, а найдорожча пропозиція зафіксована в Megamarket — 637,50 грн. Протягом березня ціна коливалась від 525,90 грн до 678,25 грн, а за місяць середня вартість зросла на 55,20 грн.

Серед овочів помітно подорожчала капуста молода (1 кг), яка тепер коштує 99,70 грн. У Auchan її продають за 89,90 грн, а у Megamarket — 109,50 грн. Середня ціна минулого місяця була 102,16 грн, тобто споживачі відчули збільшення на 67,30 грн.

Серед фруктів найбільше зросла вартість винограду (1 кг) — середня ціна досягла 294,47 грн. Найдешевший продукт пропонує Auchan — 269,30 грн, найдорожчий — Megamarket за 335,10 грн. За місяць ціни підвищилися на 8,03 грн, демонструючи незначний, але стабільний ріст.

Аналітики пояснюють тенденцію підвищення вартості сезонними коливаннями постачання, ростом витрат на логістику та виробництво. Різниця між мережами залишається суттєвою, тому покупцям радять порівнювати пропозиції та користуватися акціями для оптимізації витрат.

Загалом, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області підкреслює потребу уважного планування покупок та ретельного контролю бюджету для місцевих сімей.

