В Днепропетровской области за последний месяц наблюдается подорожание продуктов, что ощутимо влияет на ежедневные расходы жителей, передает Politeka.

Наибольший рост отмечен среди молочных изделий, овощей и фруктов.

Среди молочных товаров лидером по цене сыр твердый Звени Гора голландский 45% (1 кг), средняя стоимость которого составляет 581,10 грн. У Auchan его можно купить за 539 грн, у Metro - 566,80 грн, а самое дорогое предложение зафиксировано в Megamarket - 637,50 грн. В марте цена колебалась от 525,90 грн до 678,25 грн, а за месяц средняя стоимость выросла на 55,20 грн.

Среди овощей заметно подорожала молодая капуста (1 кг), которая теперь стоит 99,70 грн. В Auchan ее продают за 89,90 грн, а в Megamarket – 109,50 грн. Средняя цена в прошлом месяце была 102,16 грн., то есть потребители почувствовали увеличение на 67,30 грн.

Среди фруктов больше возросла стоимость винограда (1 кг) — средняя цена достигла 294,47 грн. Самый дешевый продукт предлагает Auchan – 269,30 грн, самый дорогой – Megamarket за 335,10 грн. За месяц цены повысились на 8,03 грн., демонстрируя незначительный, но стабильный рост.

Аналитики объясняют тенденцию повышения стоимости сезонными колебаниями снабжения, ростом затрат на логистику и производство. Разница между сетями остается существенной, поэтому покупателям советуют сравнивать предложения и использовать акции для оптимизации затрат.

В целом подорожание продуктов в Днепропетровской области подчеркивает необходимость внимательного планирования покупок и тщательного контроля бюджета для местных семей.

