У Дніпропетровській області 5 квітня, у неділю, заплановані тимчасові графіки відключення світла в окремих районах.

Українцям показали планові графіки відключення світла, які будуть тривати у Дніпропетровській області на 5 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

У Дніпропетровській області 5 квітня, у неділю, заплановані тимчасові графіки відключення світла в окремих районах. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіком відключень та стежити за актуальною інформацією на офіційних сайтах енергокомпаній, щоб врахувати можливі перебої при плануванні щоденних справ.

З 09:00 до 19:00 години триватимуть вимкнення в селі Волоське. Вони охплять такі вулиці:

Верхня — № 2, 3/А, 4, 4/А, 5

Героїв Чорнобиля — № 3, 4, 6, 7, 9

Дальня — № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 37

Матросова — № 22, 34, 35/А, 36, 36/А, 38, 38/А, 40, 40/А, 42, 65, 67, 73, 77, 77/А, 79, 81, 81/А

Насосна — № 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13/А, 13/Б

Тиха — № 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38/А, 40/А

с-т Зоря — № 26, 54.

У межах Губинської територіальної громади ДТЕК «Дніпровські електромережі» проведе профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах. У зв’язку з цими роботами 5 квітня 2026 року з 09:00 до 19:00 буде тимчасово відключено електроенергію в селі Вільне на вулиці Сонячна, будинки 2, 4, 10, 15, 18А, 19, 20, 22, 24, 26, 59.

У межах Вакулівської сільської територіальної громади АТ «Дніпровські електромережі» проведе профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій у мережах.

У зв’язку з цим 5 квітня 2026 року в селі Жовте буде тимчасово відключено електроенергію на вулиці Шевченка з 08:00 до 18:00 години.

