В Днепропетровской области 5 апреля в воскресенье запланированы временные графики отключения света в отдельных районах.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

В Днепропетровской области 5 апреля в воскресенье запланированы временные графики отключения света в отдельных районах. Жителям советуют заранее ознакомиться с графиком отключения и следить за актуальной информацией на официальных сайтах энергокомпаний, чтобы учесть возможные перебои при планировании ежедневных дел.

С 09:00 до 19:00 будут продолжаться отключения в селе Волоське. Они охватят такие улицы:

Верхня — № 2, 3/А, 4, 4/А, 5

Героив Чорнобыля — № 3, 4, 6, 7, 9

Дальня — № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 37

Матросова — № 22, 34, 35/А, 36, 36/А, 38, 38/А, 40, 40/А, 42, 65, 67, 73, 77, 77/А, 79, 81, 81/А

Насосна — № 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13/А, 13/Б

Тыха — № 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38/А, 40/А

с-т Зоря — № 26, 54.

В рамках Губинской территориальной громады ДТЭК «Днепровские электросети» проведет профилактические работы по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварий в сетях. В связи с этими работами 5 апреля 2026 года с 09:00 до 19:00 будет временно отключена электроэнергия в селе Вильне по улице Сонячна, дома 2, 4, 10, 15, 18А, 19, 20, 22, 24, 26, 5.

В рамках Вакуловского сельского территориального общества АТ «Дніпровські електромережі» проведет профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях.

В связи с этим 5 апреля 2026 года в селе Жовте будет временно отключена электроэнергия на улице Шевченка с 08:00 до 18:00.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.