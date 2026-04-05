Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі контрольований, проте в найближчі місяці споживачам варто очікувати тимчасового підвищення цін.

З початку весни фахівці фіксують дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, що пов’язаний передусім із нестачею тепличних томатів на ринку, повідомляє Politeka.

Скорочення пропозиції вже впливає на асортимент та ціни у супермаркетах. Основною причиною називають зменшення виробництва у прифронтових регіонах і складнощі з логістикою. Значна частина тепличних овочів раніше надходила з Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, де до війни вирощували до 30–40% продукції з високою доданою вартістю.

Експерти відзначають, що у відкритому ґрунті ситуація більш стабільна, проте обсяги для переробки обмежені. Сегмент тепличного виробництва поступово відновлюється і має потенціал зростання найближчими роками завдяки високим цінам.

Нестача стимулює імпорт. Овочі надходять переважно з Туреччини, Польщі та Румунії. Така тенденція збережеться щонайменше до появи нового врожаю в Україні.

Додатковий тиск створює подорожчання пального, що впливає на собівартість виробництва та доставки. За оцінками економістів, це призведе до зростання цін не лише на томати, а й на інші продукти, посилюючи інфляційні процеси.

Фахівці підкреслюють, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі контрольований, проте в найближчі місяці споживачам варто очікувати тимчасового підвищення цін на тепличну продукцію та супутні товари.

Ситуація має поступово стабілізуватися після надходження нового врожаю, що дозволить збалансувати попит і пропозицію та знизити вартість овочів.

Економісти радять планувати покупки заздалегідь та слідкувати за цінами, щоб уникнути непередбачених витрат.

